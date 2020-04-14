Оставайтесь дома и пользуйтесь выгодными интернет-пакетами Nar

Заказав различные интернет-пакеты, абоненты Nar могут воспользоваться бесплатным и безлимитным интернетом по ночам, бесплатно общаться по WhatsApp и в то же время, получив двойной интернет, могут бесплатно пользоваться соцсетями.

Nar предлагает льготные интернет-пакеты, чтобы абоненты, оставшиеся дома в связи с пандемией коронавируса (COVID-19), постоянно были в контакте со своими близкими и проводили время продуктивно.

Интернет пакеты Nar - самый подходящий выбор продуктивного времяпрепровождения для абонентов, сидящих дома. Интернет-пакеты различных объемов мобильного оператора позволяют абонентам бесплатно пользоваться интернетом до конца периода, даже если мегабайты на счету уже закончились. В крупных пакетах XL, 2XL и 3XL интернет по ночам бесплатный и безлимитный. То есть во время использования не расходуются мегабайты пакета. В добавок к этому общение по WhatsApp в интернет-пакетах бесплатное.

Для дополнительной информации об интернет-пакетах Nar перейдите по ссылке: https://www.nar.az/ru/limitsiz-internet-paketler/

Тариф CavanNar, предлагающий двойной интернет, позволяет абонентам как получать больше удовольствия от пользования интернетом, будучи дома, так и еще больше пользоваться соцсетями. Тариф CavanNar состоит из двух пакетов. CavanNar 9 предлагает абонентам 5 GB интернета за оплату в 9 АЗН в месяц, 5GB в соцсетях и 500 минут звонков внутри тарифа. CavanNar 6, в свою очередь, за 6 АЗН в месяц предлагает 2GB интернета, 2GB в соцсетях и 200 минут звонков внутри тарифа.

Получить более подробную информацию о тарифе CavanNar можно на странице nar.az.

Помимо этого, Nar предоставил шанс абонентам, находящимся в эти дни дома, выиграть призы. Так, абоненты, только прошедшие регистрацию в приложении Nar+, выполняющем функцию абонентских услуг и позволяющем проще управлять своим счетом, могут получить специальные бонусы. Кампания продлится до 19 апреля. Приложение Nar+ можно загрузить в AppStore и PlayStore.