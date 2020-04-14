Туристов призвали не ехать летом в Европу

"Я советую подождать и пока не планировать туристические поездки на лето, поскольку Европа по-прежнему серьезно страдает от пандемии коронавируса. На данный момент никто не может делать надежные прогнозы на июль и август. Нам нужно будет научиться жить с этим вирусом в течение многих месяцев, возможно, до следующего года", — цитирует Интерфакс главу Еврокомиссии.

Между тем, как пишет портал SchengenVisaInfo, некоторые страны ЕС уже рассматривают меры по ослаблению ограничений, связанных с COVID-19, в то время как другие опасаются второй волны пандемии и остаются закрытыми. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон на днях предположил, что ЕС останется закрытым по крайней мере до сентября.