Синоптики прогнозируют сильный ветер
В четверг, 16 апреля, погода в Азербайджане будет ветреной и пасмурной, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
В Баку и на Апшеронском полуострове будет преобладать переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Юго-западный ветер сменится порывистым северо-западным.
Температура воздуха ночью на Апшероне составит 7-11, днем 15-18 градусов тепла, в Баку ночью 8-10, днем 15-17 градусов выше нуля.
Атмосферное давление воздуха повысится с 758 до 762 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-55%.
В районах Азербайджана днем осадков не ожидается, однако ближе к ночи местами возможны интенсивные дожди. В горах ожидается снег. В ночные и утренние часы местами туман, ветер порывистый западный. Температура воздуха ночью 5-9, днем 19-24 градуса тепла. В горах ночью 0-5, днем 8-13 градусов выше нуля.
Гидрометеорологии предупреждают, что на фоне повышения атмосферного давления ожидается усиление северного ветра хазри, что может вызвать дискомфорт для метеочувствительных людей.