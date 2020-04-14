Синоптики прогнозируют сильный ветер

В четверг, 16 апреля, погода в Азербайджане будет ветреной и пасмурной, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

В Баку и на Апшеронском полуострове будет преобладать переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Юго-западный ветер сменится порывистым северо-западным.