По ее словам, такая концентрация достигается после приема препарата в терапевтических дозах, разрешенных к применению.

Вместе с тем российский академик и вирусолог Виталий Зверев заявил, что вакцины против коронавируса придется ждать минимум 1,5-2 года. Вирус уже проник в жизнь человечества и для изготовления лекарств нужно время.

Сообщается, что в общей сложности против коронавируса планируется выпустить три вакцины.

О том, какие лекарства используются в лечение коронавируса в Азербайджане, и применяется ли препарат «Мефлохин» не сообщается. Как заявили haqqin.az в TƏBİB, лечение больных коронавирусом проводится в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

«В мире пока не разработано лекарств, которые лечат от коронавируса. Сейчас над этим работают ученые. В Азербайджане, как и во всем мире, применяется симптоматическое лечение», - заявили в TƏBİB.

Препарата «Мефлохин» нет в продаже и в аптеках. Так в Natural aptek корреспонденту haqqin.az заявили, что в течение последнего года они не завозили это лекарство.

В сети аптек Zeytun также отметили, что у них нет в продаже этого препарата, но уже были люди, которые хотели его заказать.

«Когда в лечение коронавируса начинают советовать какое-либо лекарство, то все сразу стараются его купить. Может быть, скоро и завезут это лекарство, но пока его нет в продаже», - заявил сотрудник Zeytun.