Обновлено программное обеспечение для электронной подписи
Обновлен сертификат безопасности программного обеспечения онлайн-подписывателя. В связи с этим пользователи электронной подписи до 20 апреля этого года должны загрузить и установить новый онлайн-подписыватель, говорится в сообщении Министерства траспорта, связи и высоких технологий.
Перед установлением нового программного обеспечения требуется удаление старого программного обеспечения.
Правила удаления программного обеспечения и загрузки нового размещены на портале www.e-imza.az.
Пользователи, зайдя на портал по этой ссылке, могут скачать новую программу.
В случае возникновения каких-либо технических проблем, процесс может быть выполнен, согласно соответствующей инструкции.
Отметим, что при отсутствии установки нового программного обеспечения онлайн-подписание с помощью электронной подписью будет невозможно.
Напомним, что срок действия сертификата электронной подписи, выданного Национальным центром сертификационных услуг Министерства транспорта, связи и высоких технологий, составляет 3 года.