Крупнейшие города Грузии закроют

Четыре крупных города Грузии закроют на карантин из-за распространения коронавируса в стране. Об этом объявил премьер-министр Георгий Гахария, передают «Новости Грузии».

Выезд и въезд в Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси будет прекращен уже вечером. Кроме того, в республике собираются продлить режим чрезвычайного положения (ЧП) до 10 мая.

По словам грузинского премьера, решение было принято в связи с тем, что в Грузии впервые зафиксировали 30 новых случаев заражения за сутки. «Мы вступили в стадию полномасштабного внутреннего распространения в стране», — сказал Гахария.