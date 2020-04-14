Кремль ответил на обвинения по распространению коронавируса

Россия выступает за объединение усилий стран в борьбе с коронавирусом и не согласна с критикой китайского издания Global Times в свой адрес, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, он не следит за этим изданием и вряд ли может согласиться с критикой, высказанной на страницах этой газеты. «Сейчас идет такой обмен критикой по коронавирусу между разными странами. Это дело неблагодарное. Мы в Москве являемся сторонниками сложения усилий в борьбе с коронавирусом», — сказал он.

13 апреля в Global Times появилась статья о том, что Россия якобы стала главным источником проникновения коронавируса в Китай, пишет «Газета.ру». Утверждается, что у 409 граждан КНР по возвращении из РФ обнаружили инфекцию, а сильнее всего пострадал приграничный населенный пункт Суйфыньхэ.