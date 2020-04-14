Сотрудники таможни, с первых дней находящиеся на переднем плане борьбы с коронавирусом, мобилизовали все силы для успешной реализации мер, предпринимаемых в стране для предотвращения распространения инфекции в Азербайджане.

Сотрудники таможенных постов «Ширван» и «Худаферин» Главного южного таможенного территориального управления, таможенного поста «Красный мост» Главного западного таможенного территориального управления и Главного северного таможенного территориального управления навестили малоимущие семьи, а также пожилых людей и раздали им корзины с продуктовыми наборами. В обще сложности, таможенники навестили 120 семей.

С людьми на местах также была проведена профилактическая беседа, в ходе которой была отмечена важность соблюдения карантинного режима.