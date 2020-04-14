Ветераны попросили Путина перенести парад Победы

Ветеранские организации России направили президенту Владимиру Путину обращение с просьбой перенести парад Победы в связи с распространением коронавируса.

«От лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников»,— говорится в обращении, которое приводит ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что из-за эпидемии коронавируса власти рассматривают несколько сценариев проведения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, однако окончательного решения еще не принято.