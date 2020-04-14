Шахин Мустафаев возглавил комиссию по использованию водных ресурсов распоряжение президента
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи с обеспечением эффективного использования водных ресурсов, сообщает сайт главы государства.
Согласно распоряжению, с целью обеспечения эффективного использования водных ресурсов, усовершенствования управления водным хозяйством и координации деятельности в этой области создается комиссия в нижеуказанном составе:
Председатель комиссии:
Шахин Мустафаев – заместитель премьер-министра Азербайджана.
Члены комиссии:
министр экологии и природных ресурсов Азербайджана
министр экономики Азербайджана
министр сельского хозяйства Азербайджана
министр финансов Азербайджана
председатель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана»
председатель ОАО «Азерсу»
президент ОАО «Азерэнержи»
начальник Государственного агентства водных ресурсов МЧС Азербайджана.
Комиссии поручено анализировать текущую ситуацию в области использования водных ресурсов и управления водным хозяйством; обеспечить повышение эффективности использования водных ресурсов, усовершенствование учета и управления, оперативную координацию в этой области; привлечь для выполнения данных поручений соответствующих государственных органов (структур), научных предприятий (организаций), квалифицированных специалистов, а также международных экспертов; раз в шесть месяцев информировать президента Азербайджана о проделанной работе.
Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.