Карантин обошелся Евросоюзу в €3 триллиона

Стоимость принятых Евросоюзом мер для поддержания экономики составила почти €3 трлн, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Более чем €3 трлн мобилизованы Евросоюзом, чтобы справиться с экономическим кризисом. ... Это грандиозная сумма, и, возможно, она увеличится», — отметила фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе, передает РБК.

«Мы исповедуем довольно гибкий подход по отношению к европейским фондам, для того чтобы дать возможность странам-членам ЕС вливать ликвидность в их экономики», — сказала глава ЕК, добавив, что у Союза есть инструменты, которые позволяют компаниям сохранять высококвалифицированные кадры.