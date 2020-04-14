С целью оказания поддержки гражданам, переживающим психологические проблемы в период особого карантинного режима, с 8 апреля было организовано оказание психологической помощи психологами Министерства по чрезвычайным ситуациям посредством горячей линии 112 ведомства. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Основная цель организации психологической помощи – быть рядом с людьми, оказавшимися в тяжелой ситуации, не оставлять их наедине с психологическими проблемами, оказывать им моральную поддержку, помочь приспособиться к карантинному режиму.

Согласно информации, на горячей линии круглосуточно задействованы 12 специально подготовленных психологов МЧС. В течение одной недели с различных регионов республики на горячую линию поступило более 350 обращений. Обращения в основном поступают от лиц, испытывающих страх заражения COVID-19, переживающих и беспокоящихся за своих пожилых родителей. Среди обратившихся также немало людей, привыкших к рабочему графику и испытывающих трудности с правильным и эффективным распределением дневного режима.