Коронавирус победили уже полмиллиона человек хорошая новость
Сегодня днем число людей, выздоровевших от инфекции коронавируса штамма COVID-19, превысило по миру 500 тысяч человек из почти 2 млн зарегистрированных больных. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.
На первом месте по числу выздоровлений Китай – там победили Covid-19 78 307 заболевших (93,9%).
На втором - Германия, где уже выздоровели 72 600 человек из 132 210 известных больных (54,9%).
На третьем месте Испания с 70 853 излечившимися из 177 633 зараженных (39,9%).
На четвертом – мировой лидер по числу заболевших и погибших, США: 49 966 выздоровлений на 609 685 зарегистрированных случаев болезни (8,2%).
Пятое место в статистике побед занял Иран, показывая картину, наиболее близкую к китайской: в Исламской Республике выздоровели 49 933 пациента из 76 389 (65,4%).