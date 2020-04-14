Евгений Бай, спецкорр haqqin az Вашингтон 16:16

Коронавирус охватил всю планету, и она обезлюдела. Когда закончится эта беда, не знает никто. А как ведут себя в этих условиях президенты и премьеры государств—демократических, полудемократических или авторитарных? Среди них согласия нет, у каждого свои правила и своя игра. Ваш автор решил создать некий рейтинг лидеров, которые поразили свои нации и весь мир неожиданными заявлениями или действиями. При этом я попытался избежать оценочных суждений, предоставляя это право вам, читатели.

Первое место, по моему глубокому убеждению, занял президент Филиппин Родриго Дутерте. В своем выступлении по телевидению он, посетовав на печальную статистику (на начало апреля в стране было свыше 2 тысяч случаев заражения и 96 умерших, но с тех пор статистика властями не публиковалась), призвал сограждан не выходить из своих домов, а закончил свой монолог следующими словами: «Мой приказ полицейским и военным—если возникают какие-то проблемы и ваша жизнь в опасности- стреляйте по ним» (как предполагается президент имел в виду нарушителей карантина). «Понятно? –обратился он уже к потенциальным бунтовщикам,-вы будете убиты, если попытаетесь чинить беспорядки. Я похороню вас».

Второе место, на наш взгляд, должен занять президент Эквадора Ленин Морено. Среди мер по борьбе с коронавирусом с большевистской прямотой (имя обязывает ) он объявил о сокращении на 50 процентов зарплаты президента, вице-президента, всех министров и вице-министров. В стороне не остались (хотя о том, насколько будет им сокращена зарплата, не сообщается) и депутаты Национальной ассамблеи, которые в прошлом жестко критиковали Ленина за повышение налогов для пополнения государственной казны. Третье место - у президента США Дональда Трампа. Как сообщает телеканал СNN, только в течение первых двух недель марта он сделал 33 ложных заявлений о коронавирусе—от обещания предоставить вакцину уже через месяц до возможности проведения тестов по всей стране. А в последнее время, как пишет The New York Times, его регулярные брифинги о коронавирусе в Белом доме наносят ему самому больший вред, чем приносят пользы. И даже некоторые и видные представители Республиканской партии считают, что лучше бы он предоставлял почаще трибуну экспертам, а не выступал бы сам. Как поется в популярной российской песне, «мой президент не пьет и не курит, но лучше бы пил и курил». То есть применительно к Трампу лучше бы побольше молчал.

За пределами трех основных медалистов, на четвертом месте оказался премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он ввел в стране чрезвычайное положение и с его помощью пытается избежать уголовного преследования. Так, судебное разбирательство по делу Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции, должно было начаться 17 марта, однако из-за чрезвычайного положения его отложили как минимум до 24 мая. Кроме того многочисленные критики премьера обвиняют его в том, что он использует меры по борьбе с коронавирусом для внедрения массовой слежки за гражданами страны и усиления собственной власти. На пятом месте—премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Венгерское правительство направило в парламент проект закона, который дает премьеру «диктаторские полномочия». В течение длительного периода времени, который не определен, он сможет игнорировать законы страны, которые ему неудобны, все выборы и референдумы отложены. Нарушение карантина будет караться тюремным заключениям точно также, как и распространение ложных заявлений, которые ведут к беспорядкам. Как пишет в журнале Atlantic известная в США журналистка Энн Эпплбаум, в «обычное время венгерская оппозиция и не подумала бы поддержать столь бесцеремонное наделение премьера диктаторскими полномочиями, призванными в частности скрыть провал властей в борьбе с коронавирусом, но теперь оппозиционеры рискуют оказаться непонятыми нацией».

Список антигероев можно было бы продолжить. Но пока остановимся на этой пятерке. А кто же настоящие герои, которые проявили недюжинную волю в борьбе с пандемией? Такие, безусловно, тоже есть. Это прежде всего Ангела Меркель. В то время, как многие другие лидеры оспаривали смертельную опасность коронавируса Меркель сказала немцам еще в марте, что возможно от 60 до 70 процентов населения будет инфицировано. К счастью этого не произошло и вряд ли произойдет благодаря своевременно принятым мерам властей и ученых. Последние еще в середине января разработали схему тестирования, которая уже на первом этапе позволила проверять на наличие вируса у 500 тысяч граждан каждую неделю. В результате в ФРГ количество больных и умерших на несколько порядков меньше, чем в Испании, Италии или Франции. Немецкое чудо? Нет никакого чуда, просто немецкое умение во--время проявлять дисциплину и организованность. Другим героем--места распределять не будем-- является губернатор штата Нью-Йорка Энрю Куомо. В то время, как Ньй-Йорк стал центром пандемии, в котором умирало ежедневно больше людей, чем во всей остальной Америке, Куомо возглавил, часто наперекор федеральным властям титаническую борьбу за расширение числа больничных коек и получение аппаратов для вентиляции легких. И вот сейчас он объявляет всей стране, что самое худшее осталось позади и ему верят гораздо больше, чем президенту. Более того, сейчас губернаторы трех штатов на востоке Америки, включая Нью-Йорк и три на западе страны заявили, что будут сами, независимо от Белого дома решать, когда и как им возвращаться к нормальной жизни.

На это же место героев можно поставить, хотя кто--то сочтет это парадоксальным выбором, и премьер –министра Италии Джузеппе Конте. Как пишет американское издание Slate мало кому известный еще недавно профессор права, который никогда не занимал никаких выборных постов, а стал компромиссным премьер--министром между левоцентристами и правыми столкнулся с наихудшим кризисом со времен окончания Второй мировой войны. В первое время наступления коронавируса Конте совершил немало ошибок, за которые итальянцы заплатили наибольшим в Европе числом смертей. Но потом Италия стала первой за пределами Китая страной, которая совершила полную самоизоляцию и вирус стал отступать. Конте сумел, несмотря на отсутствие опыта, грамотно использовать экономические стимулы и его рейтинг в стране резко пошел вверх, а итальянцы начали постепенно открывать свои предприятия, фермы и магазины, также надеясь, что худшее позади.