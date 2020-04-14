Главный инфекционист Азербайджана: "Пока еще рано смягчать карантин"

«Считаю, что пока еще рано смягчать правила карантина. Коронавирус у всех проходит по-разному, у некоторых тяжело, а у некоторых слабо и, не проявляя симптомов. Эти люди, оставаясь в стороне от медицинского наблюдения, играют важную роль в распространении инфекции». Об этом в интервью Qafqazinfo заявил главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.

«Поэтому мы не должны полагаться на снижение количества заболевших, меры должны быть продолжены. Коронавирус выдерживает холодные температуры и активно распространяется при температуре в 5-10 градусов. Но мы также не должны полагаться на потепление в Азербайджане. Карантинный режим должен быть продолжен до полной стабилизации ситуации», - сказал он.

Главный инфекционист также добавил, что необходимо учитывать инкубационный период болезни.

«Больной остается долгое время заразным. Даже после выздоровления он несколько недель остается источником вируса. Нужно все это учесть, чтобы пресечь новые случаи заболевания. Лучше еще 2-3 недели остаться дома, но чтобы люди не заболевали и не умирали», - сказал он.