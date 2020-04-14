В Баку Mercedes протаранил Gelandewagen

В центре Баку накануне произошло дорожно-транспортное происшествие. Как пишут местные СМИ, Mercedes Gelandewagen врезался во внедорожник Mercedes.

Как заявил заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, водитель автомобиля Mercedes Gelandewagen Руфат Годжаев на большой скорости выехал на перекресток улиц Узеира Гаджибейли и Самеда Вургуна на запрещающий сигнал светофора. Там в него врезался внедорожник Mercedes, за рулем которого находился Заур Велиев, который проехал на зеленый свет светофора.

От сильного удара «Гелендваген» опрокинулся на левый бок, обе машины в ДТП были серьезно повреждены.

«Умышленные нарушения Руфата Годжаева были зафиксированы записями камер видеонаблюдения системы «Безопасный город». Ему выписан административный протокол, приняты соответствующие меры», - заявил В.Асадов.