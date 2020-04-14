В Азербайджане выявлено 56 новых больных коронавирусом, еще 53 человека вылечились и были отпущены домой. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Таким образом, в Азербайджане было выявлено 1253 случая заражения коронавирусом, 404 излечились, 13 человек скончались. В настоящее время в специализированных больницах продолжают лечиться 836 человек.

Состояние 24 из них оценивается как тяжелое, 27 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное. За минувший период проведено 75.397 тестов на коронавирус.