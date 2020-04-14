В связи с объявлением карантина на территории Грузии многие жители страны оказались в трудном финансовом положении. П ринимая это во внимание, к омпания «АС Джорджия» оказала социальную помощь 250 семьям в Марнеули и Гардабани. Об этом haqqin.az сообщили в компании.

Согласно сообщению, 150 коробок с продуктами питания было отправлено в Марнеули и 100 коробок - в Гардабани. Главы мэрии этих регионов оказали свою поддержку в распределении этой помощи нуждающимся семьям.

Также сообщается, что компания на следующей неделе передаст еще 250 семьям в Тбилиси продукты питания. На этом компания не остановится, и будет дальше помогать нуждающимся.

В конце марта компания «АС Джорджия» выделила 200 000 лари для борьбы с коронавирусом и одной из первых перечислила крупную сумму в фонд борьбы с коронавирусом в Грузии.