«Мы видим необходимость в продлении режима карантина». Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, готовятся предложения и рекомендации к правительству о продлении режима карантина.

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«Среди инфицированных коронавирусом в Азербайджане преобладают женщины». Об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, с 5 апреля в связи с карантином наблюдается снижение случаев инфицирования. В случае соблюдения карантина результаты будут более обнадеживающими.

Рамин Байрамлы добавил, что чаще всего случаи заражения коронавирусом в стране выявлялись на раннем этапе.

«Ранний диагноз имеет важное значение. Хотим обратиться к гражданам – при выявлении симптомов обращайтесь в скорую медицинскую помощь», - сказал он.

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В Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана проводится брифинг для журналистов.

На брифинге участвует и собкор haqqin.az. Новость будет обновляться.