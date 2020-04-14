Узбекистан назначил нового посла в Азербайджане

Отмечается, что накануне Ашрафханов приехал в Баку в новом качестве.

Бывший исполнительный директор Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов Узбекистана Бахром Ашрафханов назначен послом этой страны в Азербайджане, сообщает Sputniк Узбекистан.

Бахром Ашрафханов родился в 1969 году. В 1990 окончил Ташкентский политехнический институт, в 1993 — Ташкентский государственный экономический университет, а годом позднее — Университет Кентукки (США). В 2016-2018 годах был послом Узбекистана в России.

С сентября 2018-го занимал должность исполняющего обязанности правления компании "Узбекнефтегаз", в феврале-сентябре 2019 года — замминистра финансов по социальным вопросам. С сентября 2019-го до конца марта текущего года - исполнительный директор Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов Узбекистана.