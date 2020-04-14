ВОЗ: не менее 70 вакцин от коронавируса разрабатывают в мире

На сегодня в мире разрабатывается не менее 70 потенциальных вакцин против коронавируса, начаты клинический испытания трех из них, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Вакцина, разработанная компанией CanSino Biologics Inc. в Гонконге и Пекинским институтом биотехнологии, находится ближе всех к завершению. Препарат одобрен для тестирования на людях, он проходит второй этап клинической проверки, сообщает РИА Новости.

Далее идут вакцины двух американских биотехнологических стартапов – компаний Moderna Inc. и Inovio Pharmaceuticals Inc., эти компании ранее не выпускали таких препаратов. Кроме того, обе компании не проводили обязательный этап тестирования на животных, который обычно занимает не один год, и сразу перешли к испытаниям на людях.

В разработках вакцины принимают участие самые разные организации, – от крупнейших фармацевтических компаний и академических центров до небольших предприятий и некоммерческих групп.

ВОЗ признает, что темпы разработки вакцины от коронавируса беспрецедентны, так как обычно процесс создания лекарства занимает несколько лет. При этом пока исследователи не знают, как именно победить коронавирусную инфекцию, для этого они ведут работы в различных направлениях.