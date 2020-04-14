Богатейший житель Британии пожертвовал врачам более €14 млн

Герцог Вестминстерский Хью Гросвенор пожертвовал на борьбу с коронавирусной инфекций в Великобритании 14,4 миллиона евро, пишет Mirror.

Также 30-летний миллиардер поблагодарил медицинский персонал британской Национальной службы здравоохранения. Гросвенор отметил, что в нынешнее непростое время он с радостью помогает тем, кто находится на передовой.

Хью Гросвенор является самым богатым подданным Великобритании. Он крестный отец принца Джорджа - первенца принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Состояние Гросвенора оценивается в 10,1 млрд фунтов стерлингов.