Минздрав запускает программу «Проверь себя на коронавирус»
Центр общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения Азербайджана разработал программу Koronavirusa görə özünü yoxla («Проверь себя на коронавирус»), говорится в сообщении министерства.
Согласно сообщению, программа самопроверки не предусмотрена для диагностики или лечения какого-либо заболевания, в том числе COVID-19, или других медицинских случаев. Она разработана для установления риска инфицирования и не заменяет заключение медицинских специалистов и клиническое обследование.
Программа представлена пользователям на сайте www.isim.az в рубрике «Информация о коронавирусе».
С согласия лица программа задает несколько вопросов, на основании ответов на которые представляются необходимые рекомендации.
Программа предназначена только для лиц, проживающих в Азербайджане.
Программа, разработанная при поддержке Фонда развития ООН, нацелена на то, чтобы содействовать людям в принятии решения по обращению за соответствующей медицинской помощью.