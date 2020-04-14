МВФ: больше всех от кризиса пострадает Ближний Восток

Пандемия коронавируса нанесет больший удар по экономикам стран Ближнего Востока, чем мировой экономический кризис 2008 года и нефтяной кризис 2015 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Международный валютный фонд (МВФ).

Согласно данным фонда, спад ВВП государств региона в 2020 году составит 2,8 процента, в то время как объем мировой экономики сократится на три процента, что означает крупнейшее падение со времен Великой депрессии 1930-х годов.

По ближневосточным странам кризис ударит сильнее, чем по остальным, так как на их экономики, которые во многом основываются на экспорте нефти, оказывает дополнительное давление резкое снижение цен на данное сырье, вызванное сокращением спроса и попытками крупнейших нефтеэкспортеров увеличить свою долю на рынке.

Эксперты МВФ считают, что в 2020 году ВВП стран региона, экспортирующих нефть, сократится на 4,2 процента. В октябре прошлого года фонд прогнозировал рост на 2,1 процента. Саудовская Аравия, экономика которой в этом году, по прогнозам до начала пандемии, должна была вырасти на 2,2 процента, потеряет 2,3 процента ВВП, а Иран, который сильнее всех на Ближнем Востоке пострадал от коронавируса, лишится 6 процентов ВВП.

На данный момент число случаев заражения коронавирусом в мире превышает два миллиона. Всего более 130 тысяч человек скончались в результате пандемии.