Коронавирус убил уже более 26 тысяч американцев

Только за последние несколько часов в США зарегистрированы более тысячи зараженных коронавирусом и сотни новых жертв. По данным университета Джонса Хопкинса на 08:30 по местному времени, число умерших за все время эпидемии достигло 26059.

За последние сутки смертность в США достигла максимума — скончались более 2300 пациентов с коронавирусом.

Заразились не менее 609 тыс. граждан страны, полностью вылечились 449 тыс. из них.

Напомним, накануне США решили прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения, так как ВОЗ не предоставила информацию о коронавирусе своевременно.