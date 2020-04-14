Коронавирус убил уже более 26 тысяч американцев
Только за последние несколько часов в США зарегистрированы более тысячи зараженных коронавирусом и сотни новых жертв. По данным университета Джонса Хопкинса на 08:30 по местному времени, число умерших за все время эпидемии достигло 26059.
За последние сутки смертность в США достигла максимума — скончались более 2300 пациентов с коронавирусом.
Заразились не менее 609 тыс. граждан страны, полностью вылечились 449 тыс. из них.
Напомним, накануне США решили прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения, так как ВОЗ не предоставила информацию о коронавирусе своевременно.