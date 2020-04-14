По инициативе грузинской стороны 15 апреля состоялся разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Грузии Саломе Зурабишвили в формате видеоконференции, сообщает АзерТАдж.

«В ходе беседы главы государств обсудили перспективы сострудничества в экономической, торговой и транспортной сферах. Стороны также отметили, что Азербайджан и Грузия являются важными участниками международного транспортного коридора и подчеркунули необходимость продолжения работ в транзитно-транспортной сфере», - отмечается в сообщении.

Также состоялся обмен мнениями относительно мер применямых по борьбе с пандемией коронавируса и мероприятиях котрорые будут проводиться в этом направлении.