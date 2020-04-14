В Азербайджане 66 детей заразились коронавирусом

В Азербайджане 66 детей в возарсте 0-9 лет, у котрых выявлен коронавирус. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента haqqin.az, заявил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, только несколько детей перенесли болезнь в тяжелой форме из-за наличия сопутствующих болезней.

«В целом дети переносят болезнь легче, чем взрослые», - сказал он.

Рамин Байрамлы также отметил, что случаев массового заражения врачей в больницах не наблюдалось. Вместе с тем большинство врачей, заразившихся коронавирусом, работали в поликлиниках.