Фонд Гейдара Алиева стал инициатором создания нового социального проекта «Жизнь ценна! Оставайся дома, Азербайджан!». К проекту присоединились известные деятели культуры нашей страны, которые призывают население, особенно пожилых людей, не покидать свои дома и оставаться дома, чтобы защитить свое здоровье.

Так, народные артисты Айгюн Казимова, Зульфия Ханбабаева, Алим Гасымов, Фаргана Гасымова, Натик Ширинов, Роя, Тунзала Агаева, Севда Алекперзаде, Айгюн Бейляр, Манана Джапаридзе, Азерин и Алихан Самадов посредством виртуального общения призывают пожилых людей не покидать свои дома и не подвергать риску свои жизни. Видеоролики, подготовленные в связи с проектом, регулярно транслируются на телеканалах страны, а также в социальных сетях.

Отметим, что Общественное объединение «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева создало портал, объединяющий людей, которые хотят предоставить социальную помощь малообеспеченным семьям в эти трудные времена. Представители культуры в рамках этого проекта отправили пожилым людям смартфоны в качестве подарков, чтобы они могли общаться со своими родственниками в эти дни карантина.

С самого начала кампании Фонд ежедневно отправлял помощь сотням малообеспеченных семей, удовлетворяя их потребности. На сегодняшний день помощь получили тысячи семей.