Оперативный штаб об уступках по банковским кредитам

"Председатель правления Центрального банка тоже сказал, что рассматривается вопрос заморозки потребительских кредитов». Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, потребительские кредиты берут в основном работающие люди.

«Во время предоставления кредита рассматриваются возможности его возвращения, у этих людей есть рабочие места. Этим людям государство оказывает поддержку, предоставляет возможность закрыть свои кредиты. Государство, во-первых, не допускает их увольнения, во-вторых, предоставляет им зарплату через фонд заработной платы, в-третьих, государство создает кредитные возможности для предприятий, в которых они работают, в-четвертых, к ним будут применены налоговые каникулы. То есть для этих людей создаются возможности для оплаты кредитов. Но в любом случае этот вопрос обсуждается», - сказал он.