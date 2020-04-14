В Беларуси растет число инфицированных коронавирусом

Коронавирус выявили еще у 447 человек в Беларуси, также три человека погибли из-за инфекции, общее число зараженных достигло 3728 человек, умерших – 36. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны, передает РИА Новости.

По информации на вторник, число инфицированных COVID-19 в Беларуси составляло 3281, в том числе сообщалось о 33 умерших и о 57 пациентах, нуждающихся в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

"Зарегистрированы 3728 человек с наличием коронавирусной инфекции, 68 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Ведомство добавило, что в общей сложности "умерли 36 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

"В Беларуси на 15 апреля проведено 76198 тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в пресс-службе. Там отметили, что для тестирования задействованы 24 лаборатории, они открыты как в республиканских научно-практических центрах и центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых медицинских центрах.