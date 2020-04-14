Глава TƏBİB: «В одном медучреждении коронавирусом заразились 6 медработников»

Ни в одной больнице не зафиксировано массовых случаев заражения врачей. Об этом haqqin.az заявил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

«Заражения врачей происходят в поликлиниках или же амбулаторных сферах. Потому что там плохо используют средства защиты. Помимо этого, есть вопрос того, что в больницы могут занести инфекцию. К примеру, вчера в одном из медучреждений заразился хозяйственный работник. Да, в самой больнице фактов заражения нет, эта медсестра заразилась внутри семьи. Это подтверждает ее эпидемиологический анализ. Это очень опасная ситуация», - сказал он.

Рамин Байрамлы заявил, что по этому поводу имеется статистика, и она будет обнародована.

«В одном медицинском учреждении заразились шесть человек. Сейчас эти медрабтники выздоровели. В Джалилабаде среди врачей тоже были 1-2 случая заражения», - сказал он.