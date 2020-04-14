Футболисты «Ювентуса» излечились от коронавируса

Футболисты итальянского «Ювентуса» Даниэле Ругани и Блез Матюиди вылечились от коронавируса, сообщается на официальном сайте действующих чемпионов Италии.

Как отмечается, Ругани и Матюиди прошли проверку на наличие инфекции, и их тесты дали отрицательный результат. Оба игрока восстановились после болезни и больше не находятся на карантине.

Ругани заразился коронавирусом в марте, став первым футболистом «Ювентуса», подхватившим данную инфекцию. Впоследствии COVID-19 был выявлен у Матюиди, передает РИА Новости.