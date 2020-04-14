Fitch: нефть вернется к $45 в 2021 году

Сделка ОПЕК+ смягчит, но не исправит проблему падающего спроса, ребалансировка нефтяного рынка может потребовать нескольких лет. Об этом говорится в отчете рейтингового агентства Fitch, передает ТАСС.

"Восстановление рынка может занять еще несколько лет. Для возврата его в прежнее состояние в дополнение к объявленным сокращениям потребуется дополнительное снижение производства нефти, хоть и не в таких больших масштабах, как если бы сделки ОПЕК+ не было", - говорится в отчете.

Агентство сохранило прогноз по среднегодовой цене нефти Brent в 2020 году на уровне $35 за баррель. При этом рост цены до $45 за баррель ожидается не ранее 2021 года, а до $53 за баррель - не ранее 2022 года.

По оценке МЭА, спрос на нефть во втором квартале упадет на 23 млн б/с, что приведет к дисбалансу на рынке нефти в объеме 15 млн б/с. Это намного серьезнее, чем было в 2014-2015 годах, отмечают в Fitch.