В Италии коронавирус убил за сутки 578 человек

Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии сохраняется ниже 3 тысяч человек за сутки. Согласно распространенным в среду данным Департамента гражданской защиты страны, суточный прирост составил 2 667 случаев, общее число инфицированных с начала эпидемии превысило 165 тысяч.

Накануне суточный прирост впервые за месяц опустился ниже 3 тысяч и составил 2 972 случая. При этом число летальных исходов за минувшие сутки достигло 578. Общее число жертв эпидемии в Италии возросло до 21 645 человек.