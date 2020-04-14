Экс-глава британской разведки раскрыл тайну коронавируса

Власти Китая замалчивали масштабы эпидемии коронавируса еще на начальной стадии ее развития. С таким заявлением выступил экс-глава британской разведки Mi6 Джон Соэрс, присоединившись к обвинениям США в адрес Пекина.

По слова Соэрса китайское правительство с декабря прошлого года прилагало все усилия, чтобы скрыть правду от мировой общественности.

Разведчик объяснил поведение Пекина опасениями за международные отношения и бизнес-связи, на которых эпидемия могла негативно отразиться.

«В Америке — ужасная злость оттого, что, как они считают, было навлечено на всех нас Китаем, а Китай уклоняется от изрядной доли ответственности за то, что у него возник вирус, за то, что первоначально он не смог справиться с ним», — цитирует его The Daily Mail.

Ранее глава Госдепа США Майк Помпео упрекнул Китай в том, что страна не предоставила вовремя данные об эпидемии, и пообещал найти виновных в распространении инфекции. Кроме того, США отказались финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), назвав организацию прокитайской.

Напомним, жертвами коронавируса в Британии стали почти 13 тыс. человек, заразились почти 100 тысяч.