Лавров о теориях возникновения пандемии коронавируса
В США, Британии, Китае и других странах появлялись разные теории относительно причины возникновения коронавирусной инфекции, однако изучением генезиса кризиса надо заниматься серьезно, без эмоций, путем сопоставления фактов, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я слышал заявления англичан, американцев, что "Китай должен триллионами расплатиться за то, что своевременно всех не оповестил". Параллельно в США никуда не делась битва насмерть демократов и республиканцев. Обвиняют президента Дональда Трампа в том, что он знал, но не придал значения потенциальной угрозе", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсантъ", отвечая на вопрос о конспирологических версиях появления COVID-19.
Министр признался, что читал опубликованные газетой Daily Mail сообщения о том, что в лаборатории, расположенной в городе Ухань, осуществлялась программа экспериментов над летучими мышами, которую финансировал Пентагон в размере 3,7 миллиона долларов.
"Вот, Daily Mail – за что купил, за то и продаю. Это же не просто интересно. Здесь важно понимать, как было на самом деле…. Этим надо заниматься, но без эмоций, с холодной головой, сопоставляя факты, в интересах лучшего понимания генезиса кризиса и извлечения уроков на будущее, чтобы быть лучше подготовленными к новым возможным пандемиям, а не изыскивая во всем этом потоке информации только то, что может очернить твоего конкурента", - считает глава МИД РФ.