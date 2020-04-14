Лавров о теориях возникновения пандемии коронавируса

"Я слышал заявления англичан, американцев, что "Китай должен триллионами расплатиться за то, что своевременно всех не оповестил". Параллельно в США никуда не делась битва насмерть демократов и республиканцев. Обвиняют президента Дональда Трампа в том, что он знал, но не придал значения потенциальной угрозе", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсантъ", отвечая на вопрос о конспирологических версиях появления COVID-19.

Министр признался, что читал опубликованные газетой Daily Mail сообщения о том, что в лаборатории, расположенной в городе Ухань, осуществлялась программа экспериментов над летучими мышами, которую финансировал Пентагон в размере 3,7 миллиона долларов.

"Вот, Daily Mail – за что купил, за то и продаю. Это же не просто интересно. Здесь важно понимать, как было на самом деле…. Этим надо заниматься, но без эмоций, с холодной головой, сопоставляя факты, в интересах лучшего понимания генезиса кризиса и извлечения уроков на будущее, чтобы быть лучше подготовленными к новым возможным пандемиям, а не изыскивая во всем этом потоке информации только то, что может очернить твоего конкурента", - считает глава МИД РФ.