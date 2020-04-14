Меркель об успехе Германии в борьбе с коронавирусом

Германия достигла промежуточного успеха в борьбе с распространением коронавируса, но он остается хрупким. Об этом заявила в среду на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания с премьер-министрами федеральных земель, сообщает ТАСС.

"Мы достигли того, в чем сначала не были уверены, и институт вирусологии имени Роберта Коха это подтвердил", - сказала она.

Меркель отметила, что удалось обеспечить работу системы здравоохранения Германии, больницы не перегружены.

"Это промежуточный, но хрупкий успех", - считает она. Канцлер поблагодарила граждан за то, что они соблюдают принятые властями меры.

"Мы должны будем так долго жить с вирусом, пока не будет разработана вакцина", - подчеркнула Меркель, заявив, что наступает следующая фаза в борьбе с пандемией.

"Нашей целью должна быть ситуация, когда можно отследить каждую цепочку распространения инфекции", - отметила она.