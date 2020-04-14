За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 115 человек, общее число жертв заболевания достигло 1518. Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 69 392, за прошедшие 24 часа 4 281 тест на наличие вируса дал положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки выздоровели 875 человек, общее число выздоровевших достигло 5 674.