Сегодня сотрудники Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и ОАО «Азеришыг» провели акцию по оказанию гуманитарной помощи вынужденным переселенцам и малоимущим семьям.

Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев, 3 тысячи коробок с продуктами первой необходимости были розданы вынужденным переселенцам, проживающим в Ясамальском и Бинагадинском районах.

Также была проведена профилактическая работа и населению было рекомендовано не выходить из дома.

Жители поблагодарили участников акции за проявленное внимание и заботу.