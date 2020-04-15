Эльнур Мамедов, отдел экономики 15 апреля 2020, 23:48

Haqqin.az часто сообщает о той большой работе, которую проводит Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана по оказанию помощи пострадавшим от пандемии нового коронавируса социально уязвимым слоям населения страны. Приводились конкретные факты, говорилось о стомиллионных суммах, выделенных на решение этих проблем правительством. Дабы все эти цифры и факты не выглядели несколько отвлеченными, сравним их с данными Министерства труда и по социальным вопросам Армении.

По словам армянского министра Заруи Батоян, всего в рамках социальной поддержки по нейтрализации последствий коронавируса действует шесть социальных пакетов, и всего бенефициарами по ним, не считая 8-го пакета мер, стали 18 тыс. граждан, которым выделено 1,4 млрд драмов. А по восьмому пакету мероприятий, который стартовал буквально накануне, из 45 тыс. заявок удовлетворены 27 тыс. на сумму 1,8 млрд драмов. А вот для подачи заявок по девятому пакету мероприятий работа системы на несколько часов приостановлена, «но скоро возобновится», подчеркнула министр. На первый взгляд, отчет армянского министра чем-то напоминает частые заявления ее азербайджанского коллеги Сахиля Бабаева – те же тысячи граждан, те же миллиарды. Но это только на первый взгляд. А если взглянуть чуть поглубже, нетрудно заметить, что разница между соцподдержкой азербайджанской и армянской, как между небом и землей. И секрет этой разницы кроется в валютных курсах азербайджанского маната и армянского драма – долларовый эталон равнятся 1,7 маната и 497,14 драма. Вот и получается, что соцподдержка министерства Батоян в сотни раз меньше, чем на эти же цели выделено азербайджанским правительством в лице Минтруда Бабаева.

И как тут не вспомнить о мерах по обеспечению занятости и соцобеспечению населения в Азербайджане, которые занимают важное место в плане мероприятий правительства. Этот раздел охватывает 4 направления, включающих 10 мероприятий с охватом 2 млн человек. На их реализацию требуется 394 млн манатов, из которых 100 млн манатов будет выделено из госбюджета в течение 2 месяцев, 203 млн манатов – из Госфонда соцзащиты в течение года за счет образовавшихся в фонде резервов. А еще 91 млн манатов в течение года выделит Фонд страхования от безработицы. Да, плохи дела в Армении, да и прогнозы МВФ ничего утешительного для ее экономики не предвещают. Но сегодня Ереван больше озабочен не спадом экономики. Денежные переводы из России – один из основных источников дохода страны – тоже уменьшаются. Из-за коронавируса эта страна может терять каждые сутки в среднем почти 3 млн долларов только от переводов из России. Чтобы представить значимость этой суммы для страны-прихлебателя, приведем некоторые статистические данные за 2019 год. Экспорт из Армении в Россию в прошлом году достиг 734.5 млн долларов, а сумма денежных переводов из России физическим лицам в Армении составила 1055,6 млн долларов. То есть сумма переводов из России более чем в 1,4 раза превышала весь объем армянского экспорта в эту страну. Примерно такая же пропорция сохраняется у Армении в экономических отношениях и с другими странами. Нетрудно догадаться, что большая часть этих переводов - помощь трудовых мигрантов в России. Но коронавирус COVID-19 внес свои коррективы - ныне истинный владелец этого форпоста находится в режиме самоизоляции, что сказалось и на трудовых мигрантах. В прошлом году в России было зарегистрировано свыше 634 тыс. фактов постановки на миграционный учет граждан Армении. При этом первичный учет составил более 331 тыс., из коих в целях работы - свыше 221 тыс. А в текущем году этот контингент существенно сократится - с 18 марта по 1 мая Россия временно ограничила въезд на территорию страны иностранных граждан. Армянские же мигранты, занимающиеся сезонной работой, традиционно выезжали в Россию как раз весной. Теперь многие из них вынужденно остались на родине, а кто успел уехать, сидит, где смог пристроиться, и ждет, когда можно приступить к работе.