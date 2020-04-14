От коронавируса умерла экс-глава United Aid For Azerbaijan
В Великобритании скончалась заболевшая коронавирусом доктор Джудит Дармади, которую в Азербайджане знают как бывшую руководительницу благотворительной организации United Aid for Azerbaijan (UAFA), сообщает haqqin.az со ссылкой на британские СМИ.
Обладательница Ордена Британской империи умерла в больнице города Бейзингстоук в возрасте 84 лет.
Педиатр Джудит Дармади работала в Азербайджане в 2014-2015 годах. Помимо этого, в ее послужном списке активная деятельность в благотворительных организациях в Израиле, Коста-Рике, Румынии, странах Африки.
В некрологе UAFA по поводу смерти своей экс-председательницы говорится:
«United Aid for Azerbaijan очень многим обязана Джудит Дармади за ее огромную поддержку, которую она нам оказала в предыдущие годы. В мире очень много детей, жизнь которых стала лучше благодаря этому удивительному человеку».
Организация United Aid for Azerbaijan была основана в 1998 году с целью «содействовать долгосрочному развитию жизни в Азербайджане, уделяя особое внимание детям, здравоохранению и образованию». Несмотря на то, что UAFA зарегистрирована в Великобритании, она действует у нас в стране как местная неправительственная организация.
На сегодняшний день в Великобритании более 98 тысяч заразившихся коронавирусом. 12 868 человек скончались. Причем за последний день количество умерших увеличилось на 761.