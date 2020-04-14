Более тысячи человек излечились в ОАЭ от коронавируса

Более тысячи человек излечились в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) от коронавируса, число инфицированных на территории страны за сутки побило рекорд - заболели 432 человека, сообщило в среду Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ.

"Зарегистрированы 432 новых случаев заболевания коронавирусом среди людей разных национальностей, они находятся под необходимым медицинским наблюдением. Итоговое число заболевших в ОАЭ с начала вспышки коронавируса Covid-19 составило 5365 человек. Излечились от заболевания 1034 человека", - говорится в сообщении Минздрава ОАЭ в Twitter.

В министерстве отметили, что от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли еще пять человек, общее число жертв этого заболевания на территории ОАЭ выросло до 3325 человек.

Ранее в городе-эмирате Дубае ввели 24-часовой запрет на передвижение, его жителям можно покидать свои дома только по специальным разрешениям, которые выдаются для посещения аптек или продуктовых магазинов. В столице Абу-Даби иностранным рабочим запретили выезжать за ее пределы и покидать районы своего проживания.