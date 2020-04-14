Редакционная 02:23

Несколько дней назад в армянском сегменте соцсетей появились видеокадры, запечатлевшие иранские, судя по номерным знакам, бензовозы и грузовики, которые везут на оккупированные территории Азербайджана топливо и продукты. Распространенное проживающими в Нагорном Карабахе протестными армянскими блогерами видео вызвало справедливое возмущение среди азербайджанской общественности. Каким же мотивом руководствовались оппозиционные блогеры, обнародовав сенсационные видеокадры: движение эшелона иранских бензовозов и грузовиков по улицам Степанакерта?! Элементарным чувством страха перед угрозой распространения пандемии в Карабахе. Ведь Иран – один из главных очагов распространения эпидемии коронавируса. И вдруг сотни иранских водителей – потенциальных носителей коронавируса появляются в столице сепаратистской области.

Посольство Ирана в Баку пыталось опровергнуть неоспоримое свидетельство снабжения иранцами захваченного армянами района стратегически важной продукцией, назвав видеокадры постановочными. В дипмиссии заявили, что за их распространением стоят «силы, не желающие развития отношений между Тегераном и Баку» и что этот фейк преследует цель нанести вред добрососедским отношениям между двумя странами. Однако о каком опровержении может идти речь, если и раньше международные СМИ и журналисты в своих репортажах из Нагорного Карабаха сообщали о передвижении иранских грузовых машин по оккупированным территориям Азербайджана? Отрицание иранским посольством веского факта поддержки Тегераном сепаратистов ни в коей мере не могло удовлетворить азербайджанскую общественность. Взаимосвязи Исламской Республики Иран со страной-оккупантом Арменией всегда вызывали гневный протест у преимущественно шиитского населения Азербайджана. Сердце каждого азербайджанца-шиита обливалось кровью при мысли, что именно с помощью Ирана армянский оккупационной режим в Карабахе под предлогом реставрации Шушинской мечети деформировал архитектурную особенность азербайджанского исторического памятника. Азербайджан выражал свой естественный, гневный протест, на что иранская сторона, как и в случае с грузовиками, отвечала запирательством – отрицанием очевидной проблемы. Такую же трагедию руками архитекторов из Ирана армянские власти разыграли с Иреванской мечетью.

Все это говорит о том, что иранские власти и сейчас лишь на словах высказывают поддержку суверенитету и целостности Азербайджана, а на самом деле ведут ту же политику, что и в начале 90-х годах прошлого века, в начале карабахской войны. Оккупационные силы армян в то время один за другим захватывали районы Азербайджана, но их ресурсы иссякали, и на помощь пришли… иранцы. Особенно ощутимой эта поддержка тем же горючим была летом 1992, когда Армения оказалась в поистине в безвыходном положении из-за стремительного наступления азербайджанской армии в Нагорном Карабахе. В те дни армянские военные не скрывали, что иранское горючее, чтобы не терять времени, прямо из машин сливали в баки армянских танков. А позже бывший президент Армении Серж Саргсян в одном из своих интервью признался, что армянскую армию тогда удалось спасти исключительно благодаря Ирану. Помнят в Азербайджане и то, что после установления на карабахском фронте режима прекращения огня армянские полевые командиры не без участия Ирана устроили массовое разграбление всего ценного на оккупированных территориях. Весь металл, добытый при разрушении инфраструктуры азербайджанских городов и сел, как металлолом массово отправлялся на иранские заводы. И вот сегодня, как и в 90-х, Иран подпитывает Армению топливом и продовольствием. Армения официально закрыла государственную границу с Ираном. К тому же, в Армению не поставляют горючие материалы из России через территорию Грузии. Однако, в условиях полной отчужденности Армения не испытывает никаких проблем в связи с нехваткой горючих материалов. Напрашивается справедливый вопрос: откуда же отчужденная страна получает горючие материалы? А некоторые иранские бизнесмены, а также компании и вовсе напрямую либо через посредников осуществляют незаконную промышленную и торговую деятельность на оккупированных территориях Азербайджана. Официальный Тегеран и в этом случае отрицает очевидную истину. Однако, почему же появление иранских грузовиков в Карабахе вызвал ожесточенный шквал дискуссий в армянском сегменте соцсетей? Азербайджанская сторона в свое время через дипломатические каналы выражала свое недовольство происходящим официальному Тегерану. При этом азербайджанское государство неоднократно демонстрировало свою верность мирным добрососедским отношениям с Ираном. Однако адекватного ответа с иранской стороны практически не дождалось. На словах Иран выступает якобы за территориальную целостность Азербайджана, но сохраняет стратегическое партнерство с Арменией и не сделала ни одного заявления по поводу агрессивных действий этой страны. Исламская республика, мягко говоря, никогда не выражала возмущения в связи с неприемлемым для каждого мусульманского государства фактом, что земли другой мусульманской страны с шиитским населением более 30 лет находятся под оккупацией.

Более того, экономическая деятельность Ирана на оккупированных территориях противоречит международным нормам и не соответствует не только принципам шиитского единства и в целом исламской солидарности, но и обычным добрососедским отношениям. И как сейчас выясняется Иран активным образом способствует милитаризации сепаратистского антиазербайджанского режима. Ведь именно иранским горючим заправляют военную технику, с помощью которой удерживают Карабах под оккупацией. Ведь именно эта военная техника на иранском горючем активно используется в перманентных военных столкновениях с Азербайджаном. Официальный Тегеран сохраняет мнимое молчание. Но вместе с ним молчат и ардебильские проповедники-духовники – главные критики азербайджанских властей. И это при том, что Азербайджан никогда не принимал участия в действиях, направленных против Ирана, и как бы не было сложно, не присоединялся к санкциям против него и даже открыто говорил о неприемлемости западного давления. Даже в самые критические моменты отношений между Западом и Ираном азербайджанское государство заявляло, что никогда не примет участия в преследовании своего соседа, военных кампаниях и санкциях против него. Напротив, Азербайджан всегда стремился к тесным добрососедским и партнерским отношениям с ИРИ и сотрудничает с ним по ряду важных региональных проектах. В Тегеране почему-то игнорируют тот факт, что несколько лет назад Баку планировал предоставить Ирану льготный кредит в 500 миллионов долларов для строительства железной дороги Астара-Решт в рамках транспортного коридора Север-Юг. Да и сегодня, когда в Иране бушует пандемия коронавируса и страна страдает от применяемых к ней экономических санкций именно Азербайджан, а не Армения протянул руку помощи и выделил гуманитарную помощь в размере 5 миллионов долларов.