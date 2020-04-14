Fox News: источник COVID-19 – лаборатория в Ухане
Первым заболевшим COVID-19 в китайском Ухане стал сотрудник лаборатории, передача произошла от летучей мыши, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники. Затем коронавирус распространился по городу.
По словам источников, COVID-19, вероятно, был создан в лаборатории в Ухане не как биологическое оружие, а как часть усилий Китая по демонстрации того, что принимаемые им меры по выявлению и борьбе с вирусами равны или превышают возможности США. Это может быть «самым дорогостоящим правительственным прикрытием всех времен», сказал один из источников, передает Коммерсант.
По данным источников телеканала, на Уханьском рынке, который изначально считался местом происхождения вируса, никогда не продавали летучих мышей. При помощи Уханьского рынка Китай пытался отвлечь внимание от лаборатории.
В марте посол Китая в США Цуй Тянькай был вызван Госдепартаментом из-за слов официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, который предположил, что американские военные могли завезти коронавирус COVID-19 в Ухань, откуда началось распространение заболевания.
Ранее газета Washington Post сообщала, что сотрудники посольства США еще в январе 2018 года предупреждали о недостаточной безопасности в лаборатории Уханьского института вирусологии и о том, что ученые проводят рискованные исследования коронавируса, передаваемого от летучих мышей.