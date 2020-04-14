Fox News: источник COVID-19 – лаборатория в Ухане

Первым заболевшим COVID-19 в китайском Ухане стал сотрудник лаборатории, передача произошла от летучей мыши, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники. Затем коронавирус распространился по городу.

По словам источников, COVID-19, вероятно, был создан в лаборатории в Ухане не как биологическое оружие, а как часть усилий Китая по демонстрации того, что принимаемые им меры по выявлению и борьбе с вирусами равны или превышают возможности США. Это может быть «самым дорогостоящим правительственным прикрытием всех времен», сказал один из источников, передает Коммерсант.