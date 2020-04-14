Трамп пригрозил распустить Конгресс

Президент США Дональд Трамп допустил возможность принудительного завершения сессии обеих палат Конгресса, если сенат в срочном порядке не проголосует по выдвинутым им кандидатурам на вакантные посты в администрации.

Американский лидер заявил, что в результате роспуска Конгресса он сможет воспользоваться имеющимися в соответствии с конституцией полномочиями заполнить эти вакансии самостоятельно, передает ТАСС.