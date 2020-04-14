Трамп пригрозил распустить Конгресс
Президент США Дональд Трамп допустил возможность принудительного завершения сессии обеих палат Конгресса, если сенат в срочном порядке не проголосует по выдвинутым им кандидатурам на вакантные посты в администрации.
Американский лидер заявил, что в результате роспуска Конгресса он сможет воспользоваться имеющимися в соответствии с конституцией полномочиями заполнить эти вакансии самостоятельно, передает ТАСС.
По его словам, сенаторы серьезно затягивают рассмотрение предложенных им кандидатур. «Сенат должен либо выполнять свои обязанности и проголосовать по кандидатурам, которые я внес на рассмотрение, либо официально завершить свою сессию, чтобы я мог сделать назначения в период между сессиями», – потребовал Трамп.
«Если палата представителей не согласится на завершение сессии, я применю имеющиеся у меня в соответствии с Конституцией полномочия и принудительно завершу сессии обеих палат Конгресса», – добавил он, уточнив, что «такого никогда раньше не делалось». «Но мы это сделаем», – пообещал хозяин Белого дома.