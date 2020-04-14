Нефть приходит в себя после обвала накануне

Котировки эталонных марок нефти торгуются разнонаправленно после сильного падения днем ранее на данных о росте запасов в США по итогам 12-й недели подряд и на прогнозе Международного энергетического агентства о спаде глобального спроса.

Сегодня утром июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,24 (0,87%) - до $27,93 за баррель. В ходе предыдущей сессии Brent подешевела на 6,6% до минимума 1 апреля.