Нефть приходит в себя после обвала накануне
Котировки эталонных марок нефти торгуются разнонаправленно после сильного падения днем ранее на данных о росте запасов в США по итогам 12-й недели подряд и на прогнозе Международного энергетического агентства о спаде глобального спроса.
Сегодня утром июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,24 (0,87%) - до $27,93 за баррель. В ходе предыдущей сессии Brent подешевела на 6,6% до минимума 1 апреля.
Майские фьючерсы на WTI дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,02 (0,1%) - до $19,85 за баррель. В среду контракт подешевел на 1,2%, до минимальной отметки с февраля 2002 года, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.
По данным Минэнерго США, за неделю, завершившуюся 10 апреля, запасы нефти в стране выросли на 19,2 млн баррелей. Накануне же МЭА обнародовало прогноз, по которому мировой спрос на нефть сократится на рекордные 9,3 млн б/с в 2020 году. В апреле, по оценкам МЭА, глобальный спрос на нефть будет на 29 млн б/с меньше, чем годом ранее, а во втором квартале - на 23,1 млн б/с ниже год к году. МЭА также ожидает, что в мае закончатся свободные мощности нефтехранилищ.