В Израиле не могут сформировать правительство: новые выборы?

Глава переходного правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и спикер Кнессета Бени Ганц вновь не смогли договориться о создании правительства, исчерпав дополнительный срок в 48 часов, отведенный им на переговоры президентом Реувеном Ривлиным. Этот срок истек в 00:00 в ночь на четверг, сообщает Дойче велле.

Президент Ривлин уже заявил, что в случае, если Ганц и Нетаньяху не договорятся, он передаст мандат на формирование кабинета министров парламенту. В течение трех недель Кнессет будет пытаться большинством голосов (минимум 61 из 120) рекомендовать президенту кандидата, который, в свою очередь, получит две недели на формирование правительства.

Если за это время правительство не будет создано, Израиль через 90 дней ждут третьи повторные выборы, которые станут четвертыми с апреля 2019 года.