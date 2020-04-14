В Японии задержали крупнейшую в истории страны партию кокаина

В японском порту Иокогама обнаружили рекордную партию кокаина. Ее изъяли с судна, пришвартованного у берегов страны, передает Kyodo News.

Контрабандный кокаин весом около 700 килограммов был спрятан среди ящиков для бананов в одном из контейнеров. Экипаж судна отрицает свою причастность к провозке запрещенного груза.

По мнению экспертов, цена данной партии кокаина на черном рынке составляет около 130 миллионов долларов США.

Правоохранители предполагают, что к перевозке может быть причастна крупная международная группа контрабандистов. Также не исключается, что Япония не являлась конечным пунктом транспортировки партии.

Раньше самой крупной партией в Японии были 400 килограммов кокаина, которые нашли в октябре 2016 года в порту Кобе. Но теперь этот рекорд побит почти в два раза.