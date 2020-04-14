Около 23 тысяч водителей наказаны за нарушение карантина

За нарушение карантинного режима с 00:00 15 апреля до 00:00 16 апреля в Азербайджане к административной ответственности по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях привлечены 2 923 участника дорожного движения, говорится в сообщении Главного управления Государственной дорожной полиции.

Отмечается, что с 1 апреля 2020 года к административной ответственности за нарушение карантинного режима в стране привлечены 22 859 участников дорожного движения.