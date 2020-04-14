Госдеп обвинил Россию в проведении ядерных испытаний. Москва опровергает

«Соединенные Штаты считают, что Россия проводила эксперименты с ядерным оружием, которые привели к выходу из ядерной сделки и не соответствуют американскому стандарту нулевой мощности. США не знают, сколько... ядерных экспериментов Россия провела в 2019 году», — говорится в докладе Госдепа.

США уверены, что Россия проводила эксперименты с ядерным оружием, говорится в докладе Госдепартамента за 2019 год о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

В то же время замглавы МИД РФ Сергей Рябков опроверг содержащиеся в докладе Госдепартамента утверждения о якобы проводившихся в России экспериментах с ядерным оружием.

Говоря об «упреках, доносящихся из Вашингтона» в адрес РФ в течение уже более чем полугода, о том, что российская сторона якобы действует не в полном соответствии с собственным мораторием на ядерные испытания, он подчеркнул, что никаких мероприятий, предполагавших бы элементы отклонения от обязательства, вытекающего из одностороннего моратория на ядерные испытания и из ратификации ДВЗЯИ, Россия не предпринимала, пишет ТАСС.

Кроме того, Рябков призвал власти США отказаться от распространения дезинформации о ядерных испытаниях в других государствах.